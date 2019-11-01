Петербургских школьников провели дорогой прадедов-участников Великой Отечественной войны

Петербургские школьники прошли по пути своих прадедов — участников Великой Отечественной войны. Более 60 старшеклассников сначала познакомились с уникальными архивными документами, а затем побывали на реальных местах сражений.

С головой окунуться в историю им помог социальный проект «Боевая слава», подготовленный победителями конкурса «Лидеры России». Накануне финалисты встретились с детьми на уроке лидерства, где подвели итоги патриотического выезда.

«15 сентября мы провели выезд на Синявинские высоты, где мы навьючили на детей минометы, дали в руки автоматы и провели их по фрагменту боевого пути 120-го минометного полка, который был нами воссоздан и написан сценарий на основе фронтовых писем моего деда — замполита 120-го минометного полка», — рассказывает победитель конкурса «Лидеры России» 2018-2019 Борис ИЗЮМОВ.

«И только после выезда я начал осознавать, что же испытывали мои предки, какой подвиг они совершили, и насколько это важно, насколько важен проект, насколько важен выезд», — делится впечатлениями один из участников социального проекта «Боевая слава».

Сейчас участники проекта «Лидеры России» вместе со школьниками формируют базу для портала «Боевой славы». Он уже доступен для всех. На сайте размещены уникальные фронтовые письма и видеоролики, посвященные Великой Победе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на конкурс «Лидеры России» поступило свыше 230 тысяч заявок со всех регионов РФ.