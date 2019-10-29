На конкурс «Лидеры России» поступило свыше 230 тысяч заявок со всех регионов РФ

Стартовал дистанционный этап конкурса «Лидеры России». Первый тест — проверка интеллектуальных способностей.

Он открылся в личных кабинетах ровно в полночь по местному времени региона, где зарегистрирован конкурсант. Пройти его необходимо в течение двух суток.

На выполнение заданий дается час. Тест состоит из трех частей и проверяет логику конкурсанта, как он умеет работать со словом и способен ли анализировать цифровые данные.

На участие в конкурсе в этом году поступило более двухсот тридцати тысяч заявок. Победители получат грант в миллион рублей, и возможность поработать с лучшими управленцами России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что победители проекта «Лидеры России» о перспективах, открывшихся после конкурса.