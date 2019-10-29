  1. Пятый канал
  4. На конкурс «Лидеры России» поступило свыше 230 тысяч заявок со всех регионов РФ

На конкурс «Лидеры России» поступило свыше 230 тысяч заявок со всех регионов РФ

, 1:35 Эфирная новость 4

Победители получат грант в миллион рублей и возможность поработать с лучшими управленцами России.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @noragrace, 5-tv.ru

Стартовал дистанционный этап конкурса «Лидеры России». Первый тест — проверка интеллектуальных способностей.

Он открылся в личных кабинетах ровно в полночь по местному времени региона, где зарегистрирован конкурсант. Пройти его необходимо в течение двух суток.

На выполнение заданий дается час. Тест состоит из трех частей и проверяет логику конкурсанта, как он умеет работать со словом и способен ли анализировать цифровые данные.

На участие в конкурсе в этом году поступило более двухсот тридцати тысяч заявок. Победители получат грант в миллион рублей, и возможность поработать с лучшими управленцами России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что победители проекта «Лидеры России» о перспективах, открывшихся после конкурса.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.83
-0.04 70.78
-0.06
ТОП-3 наиболее склонных к изменам знаков зодиака

Последние новости

1:35
В Женеве готовятся к запуску работы Сирийского конституционного комитета
1:01
Осий-грязник — конец летнего пути: Что категорически нельзя делать 30 октября
0:52
«Ратмир рожден в законном браке?» Мама Тимати ответила на вопросы подписчиков
0:30
Пассажиров опаздывающего в Петербург «Аллегро» развезут по домам автобусами
0:16
На взрослое кино без паспорта теперь не пустят — репортаж
23:54
Максим Фадеев рассказал, как пережил смерть дочери

Сейчас читают

Футболист Дмитрий Тарасов назвал причину расставания с Ольгой Бузовой
Подробности зверского убийства матери 12-летним сыном: мальчик играл в хирурга
«Впрыснуть бордо»: Пегову в деловом костюме сравнили с нимфой — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев