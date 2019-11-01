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  4. ВКС России и ВВС Сербии ведут совместные учения в Астраханской области — видео

ВКС России и ВВС Сербии ведут совместные учения в Астраханской области — видео

, 7:05 Видео 56

Совместные экипажи отработали пуски ракет класса «воздух-воздух», а также неуправляемых ракет по наземным целям на полигоне Ашулук.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

Российские военные летчики совместно с сербскими коллегами ведут учения «БАРС-2019» в Астраханской области. Экипажами были отработаны пуски ракет класса «воздух-воздух» по сбрасываемым самолетом-постановщиком мишеням. Кроме того, в ходе летно-тактических мероприятий на полигоне Ашулук были проведены пуски неуправляемых ракет и стрельба из пушки, сообщает Минобороны РФ.

Экипажи истребителей МиГ-29СМТ ликвидировали более десяти воздушных и ряд наземных целей. Боевое применение авиационных средств поражения осуществлялось летчиками в диапазоне высот от 600 до 1500 метров при нескольких видах маневрирования.

Учения «БАРС-2019» в Астраханской области проходят при участии военнослужащих ВКС России, ВВС и ПВО Сербии на самолетах МиГ-29СМТ и вертолетах Ми-8АМТШ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях.

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