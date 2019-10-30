ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях

ВВС США хотят задействовать российские вертолеты Ми-24 на учениях по противодействию воздушной поддержке противника, сообщает RT. Американские военные в настоящий момент ищут подрядчика, который сможет предоставить винтокрылые машины, разработанные ОКБ Миля, а также летные экипажи, техников и учебные материалы.

В заявке военно-воздушного министерства Соединенных Штатов, кроме прочего, отмечено, что исполнитель по контракту должен обеспечивать ориентацию «Крокодилов», наземную подготовку и поддержку полетов. Данные меры направлены на то, чтобы «сформировать реалистичное представление о том, какую угрозу могут представлять вертолеты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона».

Отмечается, что российские ударные вертолеты Ми-24 нужны американцам с 18 по 20 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создадут вертолет на основе разработок КБ Миля. Холдинг «Вертолеты Россия» анонсирует разработку как «принципиально новую машину».