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  4. ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях

ВВС США намерены задействовать российские Ми-24 на учениях

, 9:54 213

Американские военные ищут подрядчиков, способных предоставить винтокрылые машины и летные экипажи.

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

ВВС США хотят задействовать российские вертолеты Ми-24 на учениях по противодействию воздушной поддержке противника, сообщает RT. Американские военные в настоящий момент ищут подрядчика, который сможет предоставить винтокрылые машины, разработанные ОКБ Миля, а также летные экипажи, техников и учебные материалы.

В заявке военно-воздушного министерства Соединенных Штатов, кроме прочего, отмечено, что исполнитель по контракту должен обеспечивать ориентацию «Крокодилов», наземную подготовку и поддержку полетов. Данные меры направлены на то, чтобы «сформировать реалистичное представление о том, какую угрозу могут представлять вертолеты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона».

Отмечается, что российские ударные вертолеты Ми-24 нужны американцам с 18 по 20 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создадут вертолет на основе разработок КБ Миля. Холдинг «Вертолеты Россия» анонсирует разработку как «принципиально новую машину».

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