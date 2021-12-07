Названа самая полезная и некалорийная рыба

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Василий Заика
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Врач Александр Мясников поделился советом о пользе морепродуктов для тех, кто хочет питаться правильно.

Названа самая полезная и некалорийная рыба

Фото: Depositphotos / mihtiander

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал самой полезной морскую рыбу, сообщает «Экономика сегодня». В ней, по словам специалиста, содержится соль, йод, множество полезных микроэлементов и жиров с кислотами Омега-3 и Омега-6.

Доктор делает акцент именно на «мелких» морских рыбешках. Их можно употреблять всем без исключения. В такой рыбе не содержится ртуть, которая может быть опасна, например, для плода. Именно поэтому беременным женщинам не рекомендовано часто употреблять рыбу в пищу.

Несмотря на это, Александр Мясников отметил и пользу речной рыбы из-за легко усваиваемого белка, наличия фосфора и витаминов A, B и E. Кроме того, она не такая калорийная, как морская. Однако для тех, кто хочет рационально питаться, лучше есть именно морскую рыбу. Готовить врач ее советует на пару на «подушке» из овощей или просто варить. Жарить рыбу не рекомендуется, чтобы сохранить все полезные компоненты продукта.

Из полезных морепродуктов Мясников назвал устрицы. Они богатые йодом, аминокислотами и множеством полезных микроэлементов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи сигнализируют об опасных симптомах, которые игнорировать нельзя.

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