Суд признал законным внесение ФБК в список иностранных агентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в список иностранных агентов.

«В удовлетворении административного иска ФБК, который настаивал на признании незаконными действий Минюста РФ, отказать» , — цитирует решение судьи Интерфакс.

Таким образом, суд отказался удовлетворять иск, в котором оспаривалось решение Минюста о признании ФБК иностранным агентом.

Министерство внесло организацию в реестр иноагентов в октябре 2019 года.

Всего в реестре организаций-иноагентов находятся 73 компании. Все они получают денежные средства из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реакции Кремля на признание ФБК иностранным агентом. Решение Минюста прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.