Суд признал законным внесение ФБК в список иностранных агентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в список иностранных агентов.
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Таким образом, суд отказался удовлетворять иск, в котором оспаривалось решение Минюста о признании ФБК иностранным агентом.
Министерство внесло организацию в реестр иноагентов в октябре 2019 года.
Всего в реестре организаций-иноагентов находятся 73 компании. Все они получают денежные средства из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.
Ранее 5-tv.ru сообщал о реакции Кремля на признание ФБК иностранным агентом. Решение Минюста прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.