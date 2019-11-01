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  4. Суд признал законным внесение ФБК в список иностранных агентов

Суд признал законным внесение ФБК в список иностранных агентов

, 11:17 47

Минюст включил организацию в реестр НКО-иноагентов в октябре этого года.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в список иностранных агентов.

«В удовлетворении административного иска ФБК, который настаивал на признании незаконными действий Минюста РФ, отказать», — цитирует решение судьи Интерфакс.

Таким образом, суд отказался удовлетворять иск, в котором оспаривалось решение Минюста о признании ФБК иностранным агентом.

Министерство внесло организацию в реестр иноагентов в октябре 2019 года.

Всего в реестре организаций-иноагентов находятся 73 компании. Все они получают денежные средства из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реакции Кремля на признание ФБК иностранным агентом. Решение Минюста прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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