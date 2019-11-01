Имена победителей конкурса WorldSkills Hi-Tech назовут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге назовут имена победителей самого престижного конкурса профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech 2019. Это настоящий поединок интеллектуалов-специалистов, которые работают в сфере высоких технологий.

Название некоторых дисциплин звучит непривычно — меха-троника, цифровое производство, инженерный дизайн. Задания были сложные, учиться чему-то новому приходилось прямо по ходу конкурса.

«Сложно было для меня, как для девочки, разобраться в двигателе, в восьми цилиндровом», — рассказывает конкурсантка Дарья Казанцева.

«Ну, вы разобрались?»

«Ну, уже после окончания чемпионата, да!», — отвечает девушка.

Всего семьсот человек представляют почти полсотни дисциплин, которые определяют завтрашний день промышленного производства. Имена лучших назовут сегодня на церемонии закрытия. С участниками пообщается и Владимир Путин в режиме телемоста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самым возрастным участником WorldSkills Hi-Tech стал 80-летний сотрудник «Роскосмоса».