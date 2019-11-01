Алла Пугачева прибыла с гастролями в белорусский Минск. Поклонники Примадонны очень горячо встретили любимицу прямо на вокзале. На перроне раздавались радостные возгласы, фанаты дарили кумиру пышные букеты цветов и признавались в любви, а журналисты засыпали звезду вопросами. Один из корреспондентов поинтересовался, волнуется ли королева российской эстрады перед выходом на сцену.

«Я чуть не умираю каждый раз от страха!» — иронично заметила 70-летняя певица.

Поклонники спросили у любимой исполнительницы, как она относится к местной кухне и будет ли пробовать национальные блюда во время гастролей. Прямо на перроне звезде протянули шмат сала. Алла Пугачева ответила, как всегда, в изящно-шутливой манере.

«Я за салом приехала!» — заявила певица.

Видео с приездом Аллы Борисовны в Беларусь опубликовал в Instagram ее супруг Максим Галкин. По словам комика, благодаря глобализации и интернету, ему стало гораздо спокойнее отпускать любимую в туры.

«Как удобно, когда есть журналисты, поклонники и соцсети. Всегда знаешь, даже на расстоянии, куда поехала жена, во сколько и как добралась», — признался юморист.

Поклонники звездного семейства решили поддержать Максима Галкина. Пользователи соцсети оставили множество комментариев, в которых пообещали отчитываться о передвижениях Примадонны ее супругу.

«Будем держать тебя в курсе! Мы уже в Минске!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева нежно призналась в любви Галкину, а он ответил взаимностью.