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«Шали, красотка»: Лобода эротично станцевала в черном купальнике

, 19:04 Видео 889

Поклонники неоднозначно оценили движения певицы.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram видео, на котором эротично танцует в черном купальнике. Подписчики к увиденному отнеслись неоднозначно.

«Потанцуем сегодня?» — кокетливо спросила Лобода в подписи к ролику.

Часть поклонников восторженно оценила видео. Певицу призывали танцевать чаще, а также интересовались личностью оператора.

«Ух, горячо! Не останавливайся»;

«Лобода опять жарит, мать двоих детей»;

«Шали, красотка. А кто режиссер?», — написали фанаты.

Однако встречались и комментарии с критикой. Некоторым подписчикам танец Лободы показался пошлым.

«До чего дошли артистки. Пошло и отвратительно»;

«Сойдет для сельской местности», — возмутились хейтеры.

Недавно 5-tv.ru сообщал о других танцах Лободы. Певица зажигательно сплясала в мини-шортах под звуки баяна и барабана.

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