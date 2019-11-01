«Бушуют гормоны»: Регина Тодоренко прослезилась на съемках

Телеведущая Регина Тодоренко расплакалась на съемках рекламного ролика, сообщает TeleprogrammaPro. Ведущая не смогла сдержать эмоций, произнося ключевую фразу про любовь к себе. По словам звезды, она вспомнила обо всех своих недостатках, которые старается тщательно скрывать всю жизнь, и растрогалась.
«Внутри огромное желание поделиться и найти единомышленников, которые поддержат и подскажут, как справляться» — объяснила Регина.
Девушка загрустила и-за простых слов о том, как часто люди скрывают свои несовершенства, прячась под маской придуманных образов. При этом телеведущая добавила, что казус на площадке произошел из-за гормонов. Фолловеры поспешили утешить девушку и оставили под постом трогательные комментарии.
«Регина, ты замечательная!»
«Есть душа у вас, Регина! Это главное, что вы сохранили, достигнув большой популярности!»
«Регина, Вы такая настоящая, спасибо за искренность», — отметили подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко заявила, что для жизни ей нужно пять миллионов рублей в месяц.