«Бушуют гормоны»: Регина Тодоренко прослезилась на съемках

Телеведущая Регина Тодоренко расплакалась на съемках рекламного ролика, сообщает TeleprogrammaPro. Ведущая не смогла сдержать эмоций, произнося ключевую фразу про любовь к себе. По словам звезды, она вспомнила обо всех своих недостатках, которые старается тщательно скрывать всю жизнь, и растрогалась.

«Внутри огромное желание поделиться и найти единомышленников, которые поддержат и подскажут, как справляться» — объяснила Регина.

Instagram @reginatodorenko

Девушка загрустила и-за простых слов о том, как часто люди скрывают свои несовершенства, прячась под маской придуманных образов. При этом телеведущая добавила, что казус на площадке произошел из-за гормонов. Фолловеры поспешили утешить девушку и оставили под постом трогательные комментарии.

«Регина, ты замечательная!»

«Есть душа у вас, Регина! Это главное, что вы сохранили, достигнув большой популярности!»

«Регина, Вы такая настоящая, спасибо за искренность», — отметили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Регина Тодоренко заявила, что для жизни ей нужно пять миллионов рублей в месяц.