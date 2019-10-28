Жена Топалова заявила, что для жизни ей нужно пять миллионов рублей в месяц

Супруга поп-исполнителя Влада Топалова рассказала, что для нормальной жизни ей требуется около пяти миллионов рублей ежемесячно, передает Peopletalk.ru. По словам ведущей, эти средства она тратит как на себя, так и на помощников в создании ее интернет-шоу «Пятница с Региной».

Немало денег телеведущая вкладывает в саморазвитие. Регина занимается английским языком, повышает квалификацию и часто бывает по делам за границей. Деловые встречи случаются в Европе, США и на других континентах.

Для поддержания хорошей формы Регина занимается балетом и йогой. Не забывает она при этом и о сыне Майкле.

Помимо своего ребенка Тодоренко думает и о чужих. Как сказала ведущая, она помогает благотворительному фонду.

Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов не сдержался и съел пирожки во время строгой диеты.