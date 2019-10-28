  1. Пятый канал
  4. Жена Топалова заявила, что для жизни ей нужно пять миллионов рублей в месяц

Жена Топалова заявила, что для жизни ей нужно пять миллионов рублей в месяц

, 12:05 176

Регина Тодоренко постоянно ездит за рубеж, занимается саморазвитием и благотворительностью.

Фото: Instagram @reginatodorenko

Супруга поп-исполнителя Влада Топалова рассказала, что для нормальной жизни ей требуется около пяти миллионов рублей ежемесячно, передает Peopletalk.ru. По словам ведущей, эти средства она тратит как на себя, так и на помощников в создании ее интернет-шоу «Пятница с Региной».

Немало денег телеведущая вкладывает в саморазвитие. Регина занимается английским языком, повышает квалификацию и часто бывает по делам за границей. Деловые встречи случаются в Европе, США и на других континентах.

Для поддержания хорошей формы Регина занимается балетом и йогой. Не забывает она при этом и о сыне Майкле. 

Помимо своего ребенка Тодоренко думает и о чужих. Как сказала ведущая, она помогает благотворительному фонду.

Ранее 5-tv.ru писал, что Топалов не сдержался и съел пирожки во время строгой диеты.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.00
0.14 71.12
-0.02
Гороскоп на 28 октября: Девы, отложите-ка дела на минуточку!

Последние новости

13:33
«Избивают регулярно»: Мать жестоко издевается над детьми в Москве — видео
13:17
Дженнифер Энистон поцеловалась с Эллен Дедженерес в эфире телешоу
13:03
Видео с места столкновения микроавтобуса и самолета в «Пулково» сняли очевидцы
12:51
Москвичка проснулась обнаженной на кухне в квартире незнакомца
12:42
Студенческие отряды в России отмечают 60-летний юбилей
12:37
Представители Фадеева обещают дать комментарий после сообщений об инфаркте продюсера

Сейчас читают

Мужчина задушил девушку во время секса и закопал ее тело в лесу
Конгрессвумен подала в отставку из-за секса втроем
Новый тренд в Instagram: звезды фотографируются в «позе пони»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев