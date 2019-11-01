Патриарх подписал грамоту о единстве Архиепископии европейских приходов с РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской православной церковью.

Церемония прошла 1 ноября 2019 года в Даниловом монастыре Документ подписан в двух экземплярах, один из которых 3 ноября будет вручен главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето). Второй экземпляр будет храниться в архиве Московской Патриархии.

Созданная в 1931 году Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе — это бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата, руководящая структура которой находится в Париже. Приходы расположены в некоторых европейских странах, преимущественно во Франции.

В сентябре 2019 священный синод РПЦ постановил принять архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата, а также всех желающих того священнослужителей, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что решение о введении западноевропейской архиепископии в состав православной церкви было принято на внеочередном заседании Священного Синода 7 октября.