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  4. Адвокат Кучерена оценил перспективы иска Асмус к авторам ее надгробия — интервью

Адвокат Кучерена оценил перспективы иска Асмус к авторам ее надгробия — интервью

, 21:16 Эксклюзивное интервью 169

Могильная плита с изображением актрисы появилась без ее ведома на выставке ритуальных услуг «Некрополь» в Москве

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Фото, видео: Telegram / Московские новости, 5-tv.ru

Адвокат Анатолий Кучерена оценил перспективы иска Кристины Асмус к компании, без спроса поместившей ее изображение на надгробную плиту. Шокирующий «памятник» появился на выставке ритуальных услуг «Некрополь» в Москве.

По словам адвоката, сейчас готовится иск, как только документы будут готовы, их отправят ответчику. По словам Кучерены, он и его клиентка надеются на мирное урегулирование вопроса. В обоснованности претензий у юриста нет никаких сомнений.

«Закон четко гласит, что есть закон изображения гражданина. Это статья 152 Гражданского Кодекса. Поэтому в данном случае даже сомнений никаких нет. Если они хотели это сделать, надо было согласовать этот вопрос с Кристиной, а не совершать действия, которые ввергли ее в такое состояние, в котором она сегодня находится. Она вынуждена была обратиться к врачу. Родственники все перепугались, родные, близкие», — пояснил Кучерена.

Он сообщил, что материальный вред позже оценит сама Кристина, и если он будет возмещен, деньги пойдут в один из детских домов. При этом пострадавшая сторона надеется, что компания, которая вывела из равновесия целую семью, принесет официальные извинения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус из-за надгробия так расстроена, что не может работать.

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