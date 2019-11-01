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  4. Асмус потребовала компенсацию за свое фото на надгробном камне

Асмус потребовала компенсацию за свое фото на надгробном камне

, 19:41 Фото 122

От потрясения актриса не может работать, а ее адвокат уже готовит иск в суд.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Кристина Асмус настолько потрясена появлением своего изображения на надгробном камне, что не может работать. Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram.

«Я не знаю в курсе вы этого ужаса или нет… Вчера в Москве на выставке ритуальных услуг „Некрополь 2019“ в рекламных целях было использовано мое фото на надгробном камне. Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации… Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю, как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются», — написала Кристина.

По словам артистки, этим делом занимается уже занимается ее адвокат Анатолий Кучерена, его заявление она опубликовала в Stories. По словам Кучерены, Асмус намерена взыскать с авторов проекта компенсацию за моральный ущерб.

«В настоящее время установлены все лица, причастные к этому инциденту. Мы намерены в досудебном порядке решить данную конфликтную ситуацию. Если мирным путем решить ее не удастся, то будем подавать соответствующий иск в суд», — сказал Кучерена.

Instagram @asmuskristina

Instagram @asmuskristina

Он сообщил, что сейчас юристы работают над текстом иска. В случае его удовлетворения деньги артистка собирается направить в детский дом или в фонд помощи больным детям.

Telegram @Московские новости

Поклонники Кристины Асмус не меньше шокированы этой историей и стараются как могут успокоить ее.

«Значит долго будете жить, Кристина! Не переживайте!»

«Гарик наверно угорал. Долго жить будешь!»

«Кристина, вы популярны, расслабьтесь и получайте удовольствие, в том числе от спектакля».

«Это просто нелюди, Кристина… Засудить, это малое, что можно сделать… Держитесь, Кристиночка!», — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Анапе отдыхающие обнаружили в конторе ритуальных услуг надгробие с фотографией Дженнифер Лопес.

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