В Екатеринбурге подвели итоги соревнований WorldSkills Hi-Tech 2019

В Екатеринбурге подвели итоги трех дней соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills Hi-Tech 2019. В этом году национальный чемпионат рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности собрал 738 конкурсантов из 53 регионов. Это специалисты 39 крупнейших российских корпораций, холдингов и предприятий: «Росатома», «Ростеха», СИБУРа, «Роскосмоса», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», РЖД, Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) и других.

Работу конкурсантов оценивали почти 700 опытных экспертов. Некоторые участники набрали одинаковое количество баллов и поделили места между собой. В итоге 66 золотых медалей получил 91 конкурсант, 76 участников забрали 55 серебряных и 73 участника — 50 бронзовых медалей.

В этом году вместе со взрослыми конкурсантами соревновались юниоры — почти 150 юношей и девушек в возрасте от 12 до 16 лет показали свои навыки в 22 компетенциях и разыграли 22 золотые, 24 серебряные и 21 бронзовую медаль.

Отдельно награждали призеров первого национального чемпионата «Навыки мудрых» — в конкурсе действующих сотрудников предприятий в возрасте 50+ соревновались 39 сотрудников СИБУРа, «Росатома», Выксунского металлургического завода, «Роскосмоса», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ЕВРАЗа и ЧТПЗ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с представителями движения WorldSkills из Кремля посредством телемоста пообщался Владимир Путин. Он отметил, что движение охватило уже все регионы страны и в нем участвуют три с половиной тысячи колледжей, 160 вузов и 25 крупнейших российских компаний.

«Хочу всех участников и нашего сегодняшнего разговора, и тех, кто не принял участие в разговоре, но принял участие в соревнованиях WorldSkills Hi-Tech, поздравить с результатами вашей работы, с победами. Пожелать вам новых ярких достижений в профессии в целом и на международных площадках, где будут проходить соревнования по рабочим профессиям», — сказал президент.

WorldSkills Hi-Tech проходил в Екатеринбурге с 28 октября по 1 ноября.