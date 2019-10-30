Участники WorldSkills Hi-Tech 2019 от 12 до 80 лет продемонстрируют свои профнавыки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начались самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech 2019. Это конкурс престижа для специалистов высоких технологий. Больше полтысячи участников будут доказывать свое мастерство в самых разных отраслях производства — от авиа- и машинстроения до городского дизайна. Для всех остальных этот чемпионат — возможность заглянуть в мир профессий будущего.

За битвой трудовых интеллектуалов в Екатеринбурге следит Роман Ишмухаметов.

Когда кажется, что голова вот-вот закипит — время прерваться на небольшую зарядку.

«Задачи очень объемные. конечно, мы считаем, чтобы поддерживать физическую форму — мы делаем такие зарядки динамические, чтобы ребята могли расслабиться, взбодриться. Помогает? Да!» — рассказывает участник WorldSkills Hi-Tech 2019 Евгения Суворова.

WorldSkills с приставкой Hi-Tech. В уральской столице — и золотые руки, и светлые головы — специалисты по высокотехнологичным отраслям производства. Задача команды, в которой соревнуется Дмитрий Степовой, создать автоматизированной устройство по переработке отходов. От разработки до конструкторской документации — всего за три дня. Основные инструмент работы — компьютер.

«В большинстве своем мы решаем задачи, которые в принципе невозможно решить», — делится впечатлениями участник WorldSkills Hi-Tech 2019 Дмитрий Степовой.

«Как вообще такое возможно — решить то, чего нельзя решить?» — интересуется журналист.

«Ну вот так вот приходится. Очень сложные задания, на самом деле», — говорит Дмитрий Степовой.

Семьсот конкурсантов. Почти пятьдесят дисциплин, название которых звучат экзотически — реверсивный инжиринг, цифровая метрология, изготовление прототипов.

Самый возрастной участник, к нему здесь особое внимание — Георгий Петрович Сафонов. Ему — 80. Из них полвека работает в «Роскосмосе» технологом. Этот чемпионат — возможность самому узнать что-то новое, и конечно, поделиться опытом с молодыми.

«Все, что могу, я им подскажу, расскажу. Ничего не утаиваю. Все, что в душе, в голове, все с молодежью», — рассказывает самый возрастной участник Георгий Сафонов.

Где, как не состязаниях высокотехнологичных отраслей, заглянуть в завтрашний день профессий. Вот устройство, которое, возможно, вскоре составит конкуренцию барменам. И взбалтывает, и смешивает, и наливает. Любой коктейль — за считанные секунды. А это рельсоход — для проверки железнодорожного полотна.

«Это изначально дрон, который может прилетать, присаживаться на рельсы и начинать движения — проводить дефектоскопию», — поясняет работу устройства Эвелина Сафина.

Машина, которая уже лет через пять облегчит жизнь путевых обходчиков. Всем нам пока не стоит сильно тревожиться — роботы и умные устройства нас едва ли заменят, зато помогут освоить специальности как можно быстрее. Машинисты сегодня, как и летчики — со своими тренажерами.

Программисты, инженеры, промышленные дизайнеры, возможно, именно здесь в Екатеринбурге — они создадут то, что сделает нашу жизнь комфортнее и безопаснее.

Программа, которая может подключиться к любой камере видеонаблюдения, установленной на улице, остановке общественного транспорта, в метро. Ее особенность в том, что она «считывает» агрессивное поведение и может в случае необходимости передать сигнал тревоги, например, в полицию.

Три дня они будут решать головоломки. Разбирать и собирать двигатели, писать программы и создавать алгоритмы, и искры от их работы будут лететь во все стороны. Все вместе — и очень опытные профессионалы, и те, кто только делает шаги в профессии, и даже те, кто со специальностью еще до конца не определился. Самому молодому участнику — всего 12.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские сварщики превзошли всех на международном конкурсе.