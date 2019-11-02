Родительская суббота: Что можно и нельзя делать 2 ноября

Православные христиане 2 ноября отмечают Димитриевскую Родительскую субботу. В этот день верующие чтят память усопших, молятся в церкви и зажигают за них свечу.

История праздника

История праздника восходит к XJV веку. День поминовения усопших был установлен после Куликовской битвы в 1380 году. Тогда на праздник поминали только тех, кто погиб во время сражения, стараясь отстоять честь своих родных земель. Однако со временем в Родительский день стали почитать память всех, кто ушел из жизни.

Праздник получил такое название, потому что в этот день, прежде всего, нужно помолиться о самых родных и близких — о родителях — и сходить на их могилу.

Что нужно делать 2 ноября

В Родительскую субботу необходимо сходить в церковь, поприсутствовать на службе и поставить свечу за упокой душ умерших. Также принято просить о прощении грехов усопших, что поможет их душам обрести покой в загробном мире.

Как правило, в этот день верующие готовят особый ужин, например, блины, пироги или рисовую кашу с медом и сухофруктами. Вместе с этими яствами к столу также подают кагор или обычное красное вино. Перед собой православные христиане ставят фотографии скончавшихся родственников и зажигают свечу.

Свою трапезу родственники усопших начинают со слов: «Умершие, приходите к нам есть и пить».

Что нельзя делать 2 ноября

В Родительский день категорически запрещается ругаться, обижаться и выяснять отношения. Все разбирательства лучше отложить, а сегодня простить всех своих знакомых и близких.

Также 2 ноября не рекомендуется веселиться и устраивать пышные празднества. Лучше остаться наедине со своими родными и провести вечер в тихом семейном кругу.

Двери в Родительскую субботу лучше оставлять открытыми. Их нельзя запирать на ключ, пока домочадцы не пойдут спать.

Необходимо помнить, что свечу, зажженную в память об усопших, не нужно тушить раньше времени. Она должна догореть сама.

Именины 2 ноября празднуют: Александр, Артем, Иван, Ирина, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что категорически нельзя делать 1 ноября.