«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

Роскосмос заменит ракету-носитель для запуска спутников «Гонец». Вместо запланированной «Ангары-1.2» космические аппараты на орбиту выведут ракеты «Союз 2.1».

Госкорпорация по собственной инициативе расторгла многомиллиардный контракт с Центром Хруничева на производство ракеты «Ангара-1.2». Изначально планировалась, что ракету сконструируют к 2021 году. Ее стоимость обошлась бы Роскосмосу в два с лишним миллиарда рублей, пишет ФАН. Контракт стороны подписали летом этого года. Ракету-носитель производили для того, чтобы она вывела на орбиту три спутника «Гонец-М».

Роскосмос и Центр Хруничева расторгли контракт 30 октября без объяснения причин. В госкорпорации по космической деятельности лишь отметили, что запуск спутников «Гонец» будет осуществляться на другой ракете-носителе.

«Запуск космических аппаратов «Гонец», запланированный на 2021 год, будет произведен на ракете-носителе «Союз 2.1“», — цитирует пресс-службу Роскосмоса ТАСС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что испытания тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год.