Испытания тяжелой ракеты «Ангара-А5» перенесли на 2020 год

Второй испытательный пуск отечественной ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», который планировали провести на космодроме Плесецк, перенесли на 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Дату испытательного пуска «Ангары» хотят перенести с 2019 года на первую половину следующего. Причиной уже пятого по счету сдвига сроков полета ракеты называют банальную нехватку времени. Роскосмос перенос даты комментировать отказался, сославшись на то, что это прерогатива Министерства обороны РФ.

Первый испытательный пуск «Ангары-А5» прошел в конце 2014 года. Тяжелая ракета-носитель функционирует за счет использования экологически чистого топлива — это значительно снижает воздействие от ее запуска на окружающую среду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что опасный дефект обнаружен в двигателях ракеты «Ангара».