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  4. Красотка из Индии стала Miss CosmoWorld-2019 — видео

Красотка из Индии стала Miss CosmoWorld-2019 — видео

, 12:27 Фото 1 558

Победительница международного конкурса красоты получит денежный приз, путевку в Италию и контракт на сотрудничество с малайзийской компанией в сфере моды.

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Фото, видео: Instagram @sand_rasm, @brianlkl

Победительницей Miss CosmoWorld-2019 стала представительница Индии Сандра Соман. Финал международного конкурса красоты состоялся 1 ноября в Куала-Лумпуре.

Событие проводится в столице Малайзии с 2015 года. Его цель — отобрать современных, независимых и интересных женщин, которые обладают лидерскими качествами. Конкурсантки должны стать примером для миллионов дам всего мира. Принять участие в конкурсе, по традиции, могли незамужние и бездетные девушки в возрасте 18-28 лет ростом выше 164 сантиметров.

По итогам интернет-голосования главный приз достался азиатке Сандре Соман. Отныне ей полагается денежное вознаграждение, путевка в Италию и право заключения контракта на сотрудничество с малайзийской компанией в индустрии красоты.

Всего в финальном отборе участвовали жительницы 24 стран. Россию представляла 26-летняя Ирина Квитко. Ее отметили в номинации «Лучший креативный костюм». Также жюри отобрало победительниц в номинациях «Мисс Элегантность», «Мисс Очарование», «Мисс Идеальное тело», «Мисс Превосходная улыбка» и других — всего 12 категорий.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Мисс Земля-2019» стала Нэллис Пиментель из Пуэрто-Рико.

Красотка из Индии стала Miss CosmoWorld-2019 — видео

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Instagram @sand_rasm

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Instagram @sand_rasm

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Instagram @sand_rasm

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