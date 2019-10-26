«Мисс Земля-2019» стала Нэллис Пиментель из Пуэрто-Рико

Нэллис Пиментель из Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019». Финальная церемония конкурса красоты состоялась 26 октября в Маниле на Филиппинах. Неллис Пиментел 21 год, она родилась в Сан-Хуане и учится на факультете маркетинга и психологии.

Второе место досталось представительницам США, Чехии и Белоруссии. Американка Эмани Дэвис названа «Мисс Воздух-2019», чешка Клара Ваврушкова стала «Мисс Вода-2019», а титул «Мисс Огонь-2019» получила белорусская участница Алиса Маненок. Нашу страну на одном из крупнейших конкурсов красоты представляла обладательница титула «Краса России-2019» Анна Башкеева, она вошла в десятку финалисток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обладательницей титула «Миссис Россия-2019» стала 39-летняя Ирина Гоголь из Санкт-Петербурга, которая является потомком писателя Николая Гоголя. В декабре она будет представлять нашу страну на конкурсе «Миссис Вселенная».