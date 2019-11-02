Наркопритон, где развращали несовершеннолетних девочек, раскрыли в Москве

Наркопритон, в котором развращали несовершеннолетних девочек, раскрыли правоохранители в Москве. Квартира, где происходили противоправные действия, находилась в районе Хамовники.

Как стало известно 5-tv.ru, подростков накачивали наркотиками, так называемыми «марками», а после совращали. К слову, несколько дней назад в Басманном районе столицы были обнаружены тела трех человек, предположительно скончавшихся от этих же запрещенных веществ.

По информации от источника, на шум в квартире обратили внимание соседи, которые и вызвали полицию. Приехавшие оперативники обнаружили в квартире молодых людей и несколько девушек в возрасте 14-15 лет. Две из них прятались в кровати под одеялом.

Их всех доставили в отдел полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сеть по торговле женщинами из России и Украины раскрыли в Израиле.