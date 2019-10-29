Сеть по торговле женщинами из России и Украины раскрыли в Израиле

Израильская полиция накрыла преступную сеть по торговле женщинами из России и Украины. Правоохранители провели масштабную операцию, в ходе которой были арестованы 15 участников банды сутенеров, контролировавших деятельность подпольных публичных домов в самом центре страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Израиля Мики Розенфельда.

41-летней главарь группировки со своей супругой и подельниками привозили в Тель-Авив женщин и принуждали к занятию проституцией. Каждый участник преступного сообщества имел строго отведенную для него роль. В число банды входили агенты по продаже недвижимости, которые предоставляли секс-рабыням квартиры для встреч с клиентами. Ряд подозреваемых рекламировал «услуги» сутенеров на различных платформах. Некоторые члены группировки и вовсе торговали наркотиками, а также похищали людей с целью получения выкупа.

Отмечается, что в настоящее время расследование продолжается. Женщины освобождены и находятся под защитой полиции. С бывшими секс-рабынями работают медики и психологи.

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