Зверское избиение мужчины группой парней в Петербурге сняла камера наблюдения

Видео зверского избиения мужчины компанией молодых людей попало в объектив камеры наблюдения. Сообщается, что инцидент произошел недалеко от станции метро «Ладожская» в Петербурге.

На кадрах видно, как изначально словесная перепалка перерастает в рукоприкладство. Причем бьют мужчину сразу несколько человек. Пострадавшему наносят удары по голове, в живот и в бока. По словам очевидцев, на помощь молодому человеку приходит прохожий, однако в ответ мгновенно получает удар.

В конечном итоге избитый мужчина оказывается лежащим на земле. Очевидцы вызвали ему скорую, молодого человека госпитализировали. Однако данных о его состоянии нет.

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