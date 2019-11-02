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  4. Зверское избиение мужчины группой парней в Петербурге сняла камера наблюдения

Зверское избиение мужчины группой парней в Петербурге сняла камера наблюдения

, 18:44 Эксклюзивное видео 227

Массовая драка произошла недалеко от станции метро «Ладожская».

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Видео зверского избиения мужчины компанией молодых людей попало в объектив камеры наблюдения. Сообщается, что инцидент произошел недалеко от станции метро «Ладожская» в Петербурге.

На кадрах видно, как изначально словесная перепалка перерастает в рукоприкладство. Причем бьют мужчину сразу несколько человек. Пострадавшему наносят удары по голове, в живот и в бока. По словам очевидцев, на помощь молодому человеку приходит прохожий, однако в ответ мгновенно получает удар.

В конечном итоге избитый мужчина оказывается лежащим на земле. Очевидцы вызвали ему скорую, молодого человека госпитализировали. Однако данных о его состоянии нет.

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