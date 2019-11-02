Видео: названы профессии с зарплатами до 300 тысяч рублей

Названы самые высокооплачиваемые профессии ноября 2019 года. Рейтинг составил сервис HeadHunter, основываясь на размещенных на портале вакансиях.

Всего в список попали 20 позиций, при этом 11 из них предлагаются жителям Петербурга и Москвы. Так, самую высокую зарплату предлагают IOS-разработчику в столице — 300 тысяч рублей ежемесячно до вычета НДС. От 150 до 300 тысяч ежемесячно может получать ведущий дизайнер-консультант.

В целом, пишет ФАН, самой высокооплачиваемой остается сфера IT. Московский разработчик интеграционных решений может зарабатывать от 230 тысяч рублей каждый месяц, а соискатель на вакансию Senior GoDeveloper в Петербурге может рассчитывать на доход от 180 до 220 тысяч рублей. Программист 1С в Екатеринбурге может устроиться на работу с заработной платой в размере 150 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян.