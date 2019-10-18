Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан России выросли на 3% после продолжительного снижения. Об этом говорится в статистике Росстата по итогам третьего квартала 2019 года, пишет ФАН.

Основной причиной этого в Росстате считают опережающий рост зарплат. В структуре реальных доходов граждан за третий квартал их доля составила 76,9%. Также улучшение статистики объясняется низкой базой прошлого года.

Рост реальных доходов выглядит неожиданно, поскольку в течение предыдущих трех кварталах наблюдалось их падение. Например, в первом и втором кварталах 2019 года снижение составило 2,5% и 0,1% соответственно.

Отличные результаты третьего квартала позволили вывести показатель в положительную зону. По итогам января-сентября текущего года реальные доходы граждан выросли на 0,2%.

Минэкономразвития РФ ожидает, что по итогам этого года зарплаты граждан вырастут на 1,5%, а реальные располагаемые доходы — на 0,1%.

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