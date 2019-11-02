Газель, в которой ехали дети, перевернусь на трассе в Самарской области. По предварительной информации, в пассажирское транспортное средство врезался автомобиль «Лада», после чего микроавтобус перевернулся.

В салоне находились восемь детей и двое взрослых, а также водитель.

Известно, что школьники ехали из Ульяновска в Самару. По пути им было необходимо завести одного ребенка в Елховку.

Дети были участниками интеллектуальной игры и ехали домой. К счастью, никто не пострадал.

На место ЧП выехали экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как автомобиль «впечатал в стену» мужчину на парковке мэрии в Москве.