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  4. Микроавтобус с детьми перевернулся в Самарской области — видео

Микроавтобус с детьми перевернулся в Самарской области — видео

, 19:07 Эксклюзивное видео 168

По предварительной версии, в пассажирское транспортное средство врезался отечественный автомобиль.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Газель, в которой ехали дети, перевернусь на трассе в Самарской области. По предварительной информации, в пассажирское транспортное средство врезался автомобиль «Лада», после чего микроавтобус перевернулся.

В салоне находились восемь детей и двое взрослых, а также водитель.

Известно, что школьники ехали из Ульяновска в Самару. По пути им было необходимо завести одного ребенка в Елховку.

Дети были участниками интеллектуальной игры и ехали домой. К счастью, никто не пострадал.

На место ЧП выехали экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как автомобиль «впечатал в стену» мужчину на парковке мэрии в Москве.

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