Камеры сняли, как автомобиль «впечатал в стену» мужчину на парковке мэрии в Москве

Водитель иномарки буквально «впечатал в стену» пешехода на парковке московской мэрии. Видео с жутким моментом аварии публикует 5-tv.ru. Непонятно, то ли водитель перепутал педали, то ли не заметил идущего по тротуару человека.

Пострадавшего Александра И. с тяжелыми травмами доставили в лечебное учреждение.

Сама авария произошла в 8.30 по местному времени 1 ноября.

Правоохранители выясняют все детали этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иномарка протаранила пешехода на парковке московской мэрии.