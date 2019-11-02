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  4. Камеры сняли, как автомобиль «впечатал в стену» мужчину на парковке мэрии в Москве

Камеры сняли, как автомобиль «впечатал в стену» мужчину на парковке мэрии в Москве

, 12:01 Эксклюзивное видео 70

Пешехода доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Водитель иномарки буквально «впечатал в стену» пешехода на парковке московской мэрии. Видео с жутким моментом аварии публикует 5-tv.ru. Непонятно, то ли водитель перепутал педали, то ли не заметил идущего по тротуару человека.

Пострадавшего Александра И. с тяжелыми травмами доставили в лечебное учреждение.

Сама авария произошла в 8.30 по местному времени 1 ноября.

Правоохранители выясняют все детали этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иномарка протаранила пешехода на парковке московской мэрии.

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