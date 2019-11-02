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Пегова показала баню «по-киношному» — видео

, 22:00 Видео 141

Актриса замерзла на съемках в Крыму и погрелась в парилке, не снимая одежду и сапоги.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Популярная российская актриса Ирина Пегова при любой возможности отправляется в баню, однако на этот раз хорошенько прогреться ее вынудил холодный морской ветер.

Артистка находится на съемках на Крымском полуострове, и после утомительных часов работы перед камерой замерзла настолько, что зашла в парилку, не снимая ни термобелье, ни резиновые сапоги.

На видео, которое Ирина разместила в сторис в Instagram, она постоянно льет кипяток на раскаленные камни — чтобы стало еще жарче.

«Баня по-киношному. Киноутепление», — подписала она ролик.

Видно, что этот процесс идет замерзшей актрисе явно на пользу, и постепенно она отогревается.

Предыдущий раз, также из Крыма, 41-летняя Ирина Пегова опубликовала «постбанное» видео, на котором она нежится в халате на свежем воздухе.

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