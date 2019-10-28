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«С легким паром»: Ирина Пегова записала видео после бани

, 15:16 Видео 3 003

На кадрах, которые звезда выложила в сторис в Instagram, она позирует в сером халате на лавочке.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Известная российская актриса Ирина Пегова не перестает радовать поклонников, публикуя фото и видео с отдыха в Крыму. Звезда показывает, как занимается спортом и изучает местные окрестности, а в это время поклонники получают неисчерпаемый заряд мотивации и позитива от знаменитости.

На этот раз Пегова познакомила своих фанатов с пейзажами пещерного города Мангуп-Кале. Вместе со своими попутчиками она взобралась на горы, где сделала потрясающие кадры, а затем, вернувшись в отель, решила немного отдохнуть.

Артистка сходила в баню, а после того, как вышла оттуда, записала небольшое видео для подписчиков. На кадрах теледива сидит на лавочке в сером домашнем халате, на ее голову надет капюшон.

«Сцена называется «После бани"", — обратилась звезда к подписчикам.

Ролик получился максимально живым и естественным. Пегова в свойственной ей манере лучезарно улыбалась и крутилась перед камерой. По кадрам заметно, что актриса получает удовольствие, проводя время на природе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова очаровала фанатов образом чеховской барышни.

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