«С легким паром»: Ирина Пегова записала видео после бани

Известная российская актриса Ирина Пегова не перестает радовать поклонников, публикуя фото и видео с отдыха в Крыму. Звезда показывает, как занимается спортом и изучает местные окрестности, а в это время поклонники получают неисчерпаемый заряд мотивации и позитива от знаменитости.

На этот раз Пегова познакомила своих фанатов с пейзажами пещерного города Мангуп-Кале. Вместе со своими попутчиками она взобралась на горы, где сделала потрясающие кадры, а затем, вернувшись в отель, решила немного отдохнуть.

Артистка сходила в баню, а после того, как вышла оттуда, записала небольшое видео для подписчиков. На кадрах теледива сидит на лавочке в сером домашнем халате, на ее голову надет капюшон.

«Сцена называется «После бани"", — обратилась звезда к подписчикам.

Ролик получился максимально живым и естественным. Пегова в свойственной ей манере лучезарно улыбалась и крутилась перед камерой. По кадрам заметно, что актриса получает удовольствие, проводя время на природе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Пегова очаровала фанатов образом чеховской барышни.