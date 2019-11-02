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  4. Видео: Бузова оказалась запертой в гримерке перед концертом

Видео: Бузова оказалась запертой в гримерке перед концертом

, 22:55 Видео 68

Артистка не смогла выйти из помещения из-за барахлящего замка.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 658

Ольга Бузова не смогла выйти из гримерки. О неприятной истории певица сама рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

На видео Ольга пытается выйти из гримуборной перед концертом, но обнаруживает, что дверь заперта. И как ни старается артистка, открыть ее самостоятельно не получается. Этот эпизод поразил звезду настолько, что она начала нецензурно выражаться.

Затем телеведущая принялась перечислять все беды, которые постоянно случаются с ней и ее командой в туре. Как оказалось, кто-то из стаффа умудрился опоздать на самолет, а однажды Ольге пришлось собираться без горячей воды.

«У меня голос звонкий, я отсюда смогу выступать, если что», — нашла выход певица.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова в короне взорвала гей-клуб своим выступлением.

Тема:
Ольга Бузова 658
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