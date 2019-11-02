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Найден автомобиль предполагаемого убийцы начальника Центра «Э» Ингушетии

, 21:20 Видео 332

По предварительной информации, машина была брошена неподалеку от места убийства.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Полицейские обнаружили машину, на которой предположительно скрылся с места происшествия убийца начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«Автомобиль обнаружен неподалеку от места совершения преступления, людей в нем не было, розыскные мероприятия продолжаются», — сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время с автомобилем работают криминалисты.

В Москве неизвестный мужчина буквально в упор расстрелял начальника ЦПЭ Ибрагима Элджеркиева, приехавшего в столицу в командировку, и его брата, а затем скрылся. Объявлен план «Перехват».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту убийства главы отдела по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Элджеркиева и его брата на западе Москвы возбуждено уголовное дело.

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