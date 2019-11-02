Уголовное дело возбуждено по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии и его брата

Уголовное дело возбуждено по факту убийства главы отдела по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Элджеркиева и его брата на западе Москвы.

Криминалисты и следователи СК в настоящий момент обследуют место происшествия, допрашивают очевидцев и изымают камеры наружного наблюдения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный мужчина в красно-черной куртке буквально в упор расстрелял Ибрагима Элджеркиева и его брата, а затем скрылся. Для его поимки был объявлен план «Перехват».

Ибрагим Элджеркиев приехал в Москву в командировку, где охранял свидетеля и фигуранта одного из дел. Также стало известно, что у него был конфликт с одной из радикальных группировок Баталхаджинцев. Портал Readovka сообщает о том, что в прошлом году правоохранителю угрожал его подчиненный Тимур Албаков. Их конфликт предположительно был связан с тем, что сотрудник хотел занять место Элджеркиева в отделе.

Запись с камеры наблюдения, в объектив которой попал момент убийства борца с экстремизмом и его брата, публиковал ранее 5-tv.ru.