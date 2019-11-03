Наталья Штурм примерила купальники, из-за которых мужчины могут развернуть яхты

Российская певица Наталья Штурм выложила на своей странице в Instagram целую серию фотографий в сексуальных купальниках. В комментариях восхищаются фигурой исполнительницы.

«Мой восторг от качественных, сексуальных купальников и парео будет продолжаться еще не один день», — делится Штурм ощущениями от костюмов для фотосессии.

Она подчеркнула, что очень важно изумительно выглядеть на пляже. Ради женщины в хорошем купальнике мужчина может развернуть яхту или даже выслать частный самолет, утверждает певица в подписи к снимкам.

Instagram @nataliashturm

В комментариях поклонники активно обсуждали фигуру Натальи Штурм, особое внимание уделяя ее груди.

«Завидую фигуре. Наталья, вы супер»;

«Супермодель бикини»;

«Вот это сиськи»;

«Все круто. Но грудь — перебор», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv-ru, ранее Наталья Штурм взорвала сеть фото в нижнем белье. Для одного из снимков она вооружилась плеткой.