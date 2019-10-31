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  4. «Занималась бы внуком!» Наталья Штурм взорвала сеть фото в нижнем белье

«Занималась бы внуком!» Наталья Штурм взорвала сеть фото в нижнем белье

, 8:40 Фото 1 167

53-летняя певица похвасталась стройной фигурой. Вот только не все подписчики обрадовались увиденному.

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Фото, видео: Instagram @nataliashturm

Российская певица Наталья Штурм продолжила демонстрировать подписчикам в Instagram фото из примерочной в нижнем белье. До этого модель покрасовалась в нескольких амплуа: от роковой красотки до милашки. На этот раз исполнительница предстала в более дерзких, откровенных комплектах белья, дополнив образы кожаной плеткой с наконечником в виде сердца.

Большинство фанатов 53-летней Натальи Штурм поразились тому, насколько свежо и подтянуто выглядит певица для своего возраста. Поклонники отметили — стройной фигуре знаменитости могут позавидовать 20-летние девушки. Однако некоторых пользователей соцсети смутила чересчур откровенная фотосессия звезды. Злопыхатели раскритиковали тело поп-дивы и обвинили исполнительницу в поведении, не соответствующем ее возрасту и статусу.

Instagram @nataliashturm

«Казалось бы, занималась бы внуком. Так нет. В таком возрасте так себя позорить… Больше привлечь к себе внимание нечем, кроме голого живота?»

«Вас понесло!»

«В твои года есть другие задачи»;

«Ничего не поделаешь. Возраст не скроешь за пластмассовыми зубами», — заявили хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 53-летняя Наталья Штурм оголилась на массаже.

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