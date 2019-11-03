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  4. Washington Post рассказала о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине

Washington Post рассказала о «неукротимой ненависти» Трампа к Украине

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По информации издания американский лидер «просто ненавидел» Незалежную.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Reynolds, Maurizio Maule, Chris Kleponis; РИА Новости / Стрингер

Газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома сообщила о «неукротимой ненависти» к Украине президента США Дональда Трампа, которую он испытывал буквально с первых дней руководства страной.

Издание отмечает, что вероятной причиной подобного отношения главы Соединенных Штатов к одной из бывших советских республик может быть предположительное сотрудничество киевских властей с Демократической партией США и, в том числе, с Хиллари Клинтон во время его предвыборной гонки в 2016 году.

«Он просто ненавидел Украину и предполагал, что это не „настоящая страна“… Что она всегда была частью России и что она „полностью коррумпирована“», — говорится в материале газеты.

Также сообщается, что главные советники Дональда Трампа обсуждали причины его негативного отношения к Незалежной. По некоторым данным, президент США видел в Украине препятствие для улучшения отношений с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что палата представителей США приняла резолюцию в поддержку импичмента Трампа.

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