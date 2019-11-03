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Названо самое смертоносное место планеты

, 13:23 102

В одной из долин Эфиопии смерть всего живого наступает на клеточном уровне.

Фото: www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein

Ученые сообщили о месте, которое носит титул самого смертоносного на Земле. Результаты исследований предоставила научная группа из французского Университета Париж-Сюд.

Речь идет о долине Даллол, которая находится в Эфиопии. Публикация, содержащая сведения о территории, появилась в издании Nature Ecology & Evolution. В долине находится одноименный вулкан, вокруг которого образовалась уникальная гидротермальная система.

Воду в этом районе нельзя назвать водой в привычном нам понимании — это раствор с очень высокой кислотностью и степенью солености, который прогревается до 109 градусов по Цельсию. В жидкости преобладает магний — по уверению ученых, такой состав губителен для живых клеток, поэтому выжить в долине Даллол невозможно.

Местность довольно известна по всему миру благодаря фотографиями долины — вид у территории весьма специфический. Кадры, на которых она запечатлена, больше напоминают инопланетную панораму.

Ранее 5-tv.ru писал о куда менее реальной угрозе всему живому: уфологи снова заговорили о смертоносной планете Нибиру. На этот раз специалисты уверены, что она вот-вот расколет Луну.

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