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  4. Видео нокаута Сергея Ковалева в бою с мексиканцем Саулем Альваресом

Видео нокаута Сергея Ковалева в бою с мексиканцем Саулем Альваресом

, 10:11 Видео 4 453

Российский боксер потерпел четвертое поражение в карьере в ходе поединка, прошедшего в Лас-Вегасе.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, Instagram @tee_sirk

Видео нокаута Сергея Ковалева в ходе 11-го раунда боя с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе появилось в сети. На кадрах видно, как российский боксер, пропустив несколько ударов падает на колени, а его соперник неспешно уходит в свой угол ринга. Публика в этот момент неистово ликует.

Это поражение стало четвертым в карьере 36-летнего российского боксера. В его активе 34 победы, 29 из которых нокаутом, и одна ничья. 29-летний Сауль Альварес одержал 53 победы, в том числе 36 нокаутом, один раз потерпел поражение и два раза завершил бой ничьей.

Сергей Ковалев назвал состоявшийся поединок хорошим опытом для себя и намерен продолжать боксерскую карьеру, а также вернуть титул чемпиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сауль Альварес назвал победу над Сергеем Ковалевым самой важной в карьере.

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