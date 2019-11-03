Видео нокаута Сергея Ковалева в бою с мексиканцем Саулем Альваресом

Видео нокаута Сергея Ковалева в ходе 11-го раунда боя с мексиканцем Саулем Альваресом в Лас-Вегасе появилось в сети. На кадрах видно, как российский боксер, пропустив несколько ударов падает на колени, а его соперник неспешно уходит в свой угол ринга. Публика в этот момент неистово ликует.

Это поражение стало четвертым в карьере 36-летнего российского боксера. В его активе 34 победы, 29 из которых нокаутом, и одна ничья. 29-летний Сауль Альварес одержал 53 победы, в том числе 36 нокаутом, один раз потерпел поражение и два раза завершил бой ничьей.

Сергей Ковалев назвал состоявшийся поединок хорошим опытом для себя и намерен продолжать боксерскую карьеру, а также вернуть титул чемпиона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сауль Альварес назвал победу над Сергеем Ковалевым самой важной в карьере.