Сауль Альварес назвал победу над Сергеем Ковалевым самой важной в карьере

Мексиканский боксер Сауль Альварес назвал победу над россиянином Сергеем Ковалевым самой значимой в истории своей карьеры.

«Это был очень трудный бой, но мы знали, что и как будет. Я сделал историю, это самая важная победа в карьере. Я очень уважаю своего соперника, он провел хороший бой», — цитирует ТАСС Сауля Альвареса.

В свою очередь Сергей Ковалев отозвался о прошедшем бое, как о хорошем опыте. По словам российского спортсмена, он провел поединок так, как планировал.

«Я провел бой так, как и планировал, к сожалению, получилось так. Я поздравляю Альвареса, он сделал историю. Я боксировал больше джебом, чтобы не открывать корпус. Считаю, что это был хороший опыт», — сказал Сергей Ковалев.

Менеджер россиянина Эгис Климас отметил, что боксер не намерен завершать карьеру после поражения в бою с Саулем Альваресом и планирует вернуть обратно титул чемпиона.

Известно, что за поединок с мексиканцем российский боксер заработал более трех миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ковалев проиграл Альваресу и не смог защитить титул чемпиона мира WBO.