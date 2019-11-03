Патриарх Кирилл уверен, что мировое православие преодолеет раскол

Произошедшие расколы в структурах православной церкви однажды будут преодолены. Такую уверенность высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после торжественной службы в Храме Христа Спасителя в Москве, в ходе которой было окончательно закреплено восстановление единства приходов, созданных эмигрантами в Европе, с Русской православной церковью (РПЦ).

Обращаясь к собравшимся, патриарх напомнил, что в настоящее время наблюдаются раскольнические тенденции и пресекается общение между верующих в разных странах из-за «грубого нарушения канонов».

Как известно, на Украине год назад активизировались попытки получить автокефалию, чтобы «уйти из сферы влияния» Московского патриархата, которые увенчались для Киева «успехом» 6 января 2019 года, когда раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) получила от Константинополя томос.

«В это время некоего канонического помрачения в сознании многих просветляется каноническое сознание Русской православной церкви, нашедшей в себе силы преодолеть последнее разделение, порожденное гражданским нестроением в России начала века XX-го», — сказал патриарх Кирилл.

Глава Русской православной церкви добавил, что верующие должны не только «оплакивать возникающие разделения, но, когда, радуясь воссоединению», сознавать, что «исторический путь Церкви — в руках Божьих».

Богослужение прошло в свете торжеств по случаю возвращения в Русскую православную церковь Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

На службе патриарх Кирилл впервые не помянул в своих молитвах главу Элладской церкви архиепископа Иеронима, который в конце октября вступил в общение с неканонической ПЦУ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе литургии в храме Христа Спасителя передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о единстве с Русской православной церковью.