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  4. Русская православная церковь прекращает общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекращает общение с главой Элладской церкви

, 15:08 52

Ранее архиепископ Афинский и всея Греции Иероним признал раскольническую Православную церковь Украины и поздравил ее руководителя Епифания.

Фото: Wikipedia.org

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает общение с главой Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всея Греции Иеронимом. Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает Интерфакс.

29 октября в РПЦ заявили, что проверят информацию о признании архиепископом Иеронимом автокефалии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), и в случае ее подтверждения «наступят канонические последствия», сообщало РИА Новости.

Ранее на сайте украинских раскольников появилось сообщение, из которого следует, что глава ЭПЦ поздравил главу ПЦУ Епифания (Думенко) с признанием возглавляемой им так называемой религиозной структуры.

6 января 2019 года ПЦУ получила от Константинопольского патриархата томос о предоставлении ей автокефалии.

Как рассказывал 5-tv.ru, 1 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ.

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