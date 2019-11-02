Русская православная церковь прекращает общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает общение с главой Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископом Афинским и всея Греции Иеронимом. Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает Интерфакс.

29 октября в РПЦ заявили, что проверят информацию о признании архиепископом Иеронимом автокефалии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), и в случае ее подтверждения «наступят канонические последствия», сообщало РИА Новости.

Ранее на сайте украинских раскольников появилось сообщение, из которого следует, что глава ЭПЦ поздравил главу ПЦУ Епифания (Думенко) с признанием возглавляемой им так называемой религиозной структуры.

6 января 2019 года ПЦУ получила от Константинопольского патриархата томос о предоставлении ей автокефалии.

Как рассказывал 5-tv.ru, 1 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с РПЦ.