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  4. Кержаков и Радимов потроллили Аршавина за селфи в самолете

Кержаков и Радимов потроллили Аршавина за селфи в самолете

, 21:19 Фото 86

Бывший капитан «Зенита» погрустил в аэропорту «Пулково».

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Фото, видео: Instagram @andrey.arshavin10

Бывший игрок футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков и тренер Владислав Радимов подшутили над коллегой по спортивному цеху — Андреем Аршавиным.

Бывший игрок сине-бело-голубых разместил в Instagram свое фото на фоне иллюминатора в самолете в петербургском аэропорту «Пулково».

«Грустно улетать из СПб», — подписал он снимок.

Instagram @andrey.arshavin10

Первым этот пост прокомментировал Кержаков, который и не подумал разделить с Аршавиным уныние по поводу отъезда из Северной столицы.

«Ты король селфи», — поиронизировал он.

Кержакова поддержал и Радимов — бывший супруг певицы Татьяны Булановой.

«Наконец-то вздохнем свободно», — едко добавил он.

Тем не менее сам Аршавин в переписку в комментариях к посту пока не вступал. Также он не указал, куда же держит путь из дождливого Петербурга.

В настоящее время бывший капитан «Зенита» 38-летний Андрей Аршавин тренирует команду юношей 2004 года рождения Академии ФК. В конце октября он завоевал свой первый трофей на этом посту.

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