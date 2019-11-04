Россия отмечает День народного единства

День народного единства возник по инициативе Межрелигиозного совета России и празднуется с 2005 года. Эта дата приурочена к освобождению страны от польских интервентов народным ополчением 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года.

Чтобы дать отпор иноземным захватчикам, в войско под руководством земского старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского вошли более десяти тысяч человек из всех сословий России. Этот день положил конец Смутному времени и дал начало царствованию династии Романовых с избранием на престол Михаила Федоровича.

В 1649 году день объявили церковным праздником Казанской иконы Божией Матери — покровительницы народного ополчения. По преданию, именно с ней войско вошло в Москву. В 1917 году памятную дату убрали из календаря. И лишь 14 лет назад она появилась вновь уже в качестве государственного праздника.

По традиции, россияне масштабно отпразднуют День народного единства. В Москве гуляния пройдут на 30 площадках города, включая площадь Революции, Манежную площадь и площадь Славы. В Петербурге основные торжества развернутся на территории возле БКЗ «Октябрьский» и в музейно-выставочном центре «Россия — моя история». Старт празднику даст полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости.

Кроме того, как сообщил Роскосмос, несущие вахту на Международной космической станции российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка отпразднуют День народного единства на орбите.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 4 ноября, в день почитания Казанской иконы Божией Матери.