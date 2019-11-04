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  4. День Казанской иконы Божией Матери: что можно и нельзя делать 4 ноября

День Казанской иконы Божией Матери: что можно и нельзя делать 4 ноября

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В этот день с давних пор старались сыграть свадьбу, искали суженого, но не решались на дальние поездки.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Православные христиане отмечают праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. С давних пор она считалась чудотворной и одной из самых почитаемых. Как вспоминал патриарх Гермоген, обретение иконы состоялось в 1579 году после пожара в Казани. Тогда бедствие уничтожило часть города. Первым загорелся дом купца Онучина. Позже его дочери, десятилетней Матроне во сне явилась Богородица и велела откопать ее икону на пепелище родного дома. Когда сон Матроны повторился трижды, горожане вняли ее словам и начали рыть. На указанном месте они нашли нетронутую пожаром икону удивительной красоты. Позже там построили Богородицкий девичий монастырь, а Матрона под именем имя Мавры стала его первой монахиней.

Что можно и нельзя делать 4 ноября

Праздник Казанской иконы Божией Матери отмечается дважды в году: 21 июля — в память явления иконы и 4 ноября — в благодарность за избавление страны от нашествия поляков в 1612 году. Второй день в народе называют Осенней Казанской или Бабьей заступницей.

На Руси с этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов. Крестьяне верили: если осенью был хороший урожай, зима будет суровой.

В этот же день старались сыграть свадьбу. Считалось, что тогда у пары сложится счастливая семейная жизнь. А девушки, которым еще не довелось встретить суженого, устраивали гадания и просили об этом пресвятую Владычицу — отсюда и второе название праздника. При этом 4 ноября предки опасались отправляться в дальние поездки, чтобы избежать несчастья в дороге.

В праздник не запрещается работать, но почитающим святой образ вместо труда и домашних дел рекомендуется пойти в церковь. Также верующим не советуют ссориться, плакать, грустить или жалеть о прошлом. Вместо этого лучше пригласить к домашнему столу друзей и близких.

Приметы 4 ноября

Если дождь на Казанскую льет — к затяжному ненастью, но урожайному будущему году. Нет дождя — хорошего урожая не жди. Туман в этот день — к оттепели, а ясный день — к холодам.

Ранее 5-tv.ru писал, почему 2 ноября на Руси старались не покидать свой дом без особой нужды.

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