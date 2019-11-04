Жена Семака призналась, что мечтает закончить жизнь в монастыре

Жена главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака рассказала, что предпочла бы провести последние дни своей жизни в монастыре. Об этом она поведала подписчикам в Instagram.

Инстаблогер со стажем Анна Семак часто делится с поклонниками сокровенными мыслями, желаниями и историями. На этот раз она ответила на вопросы пользователей соцсети в разделе сторис. Кто-то из них попросил автора страницы раскрыть пять странных фактов о себе.

Instagram @annas_secret_garden

«За кажущейся мягкостью скрывается стальная нервная система и очень жесткий характер — иначе бы я не выжила, не говоря о творческой и бизнес-продуктивности», — написала Анна в первом пункте.

Далее Семак рассказала, что хочет переехать в Пакистан, обожает цепочные карусели и много лет не могла бросить курить, делая перерывы только ради беременности и кормления. И все же наиболее любопытным стал пункт о монастыре. Интересно, что недавно Сергей Семак признался, что его младший брат Николай служит в старинном Антониево-Дымском монастыре под Тихвином.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семак хочет усыновить темнокожего ребенка.