Анна Семак хочет усыновить темнокожего ребенка

Анна Семак, вновь воссоединившаяся на днях со своей второй половинкой — главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, призналась, что хочет усыновить еще одного ребенка. У пары семеро детей — пятеро общих и по одному от первого брака. А еще приемная дочь Таня — инвалид от рождения.

После сложного периода переосмысления отношений с супругом Анна полна планов. В интервью интернет-журналу «Собака.ru» она рассказала, что связывает свое будущее с документальным кино.

«В какой-то момент я поняла, что в моем случае непростительно тратить время на развлечения: если могу принести кому-то пользу, то просто обязана это делать. Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, воровства детей, социального неравенства, расизма и многое другое», — объясняет Семак.

В ближайшее время она собирается отправиться на съемки пилотного проекта в Гималаи. Но у этого проекта есть и еще одна цель.

«Путешествуя по миру, я планирую усыновить еще одного ребенка — знаю одно, что он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных», — призналась Анна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о второй свадьбе Сергея и Анны Семак, которая прошла в Италии, на озере Комо 8 октября.