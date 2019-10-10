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Анна Семак хочет усыновить темнокожего ребенка

, 18:32 59

Мать семерых детей, воссоединившаяся на днях с мужем — главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком», в ближайшее время отправится на поиски нового члена семьи.

Фото: Instagram @annas_secret_garden

Тема:
Свадьба Сергея и Анны Семак 9

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Анна Семак, вновь воссоединившаяся на днях со своей второй половинкой — главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком, призналась, что хочет усыновить еще одного ребенка. У пары семеро детей — пятеро общих и по одному от первого брака. А еще приемная дочь Таня — инвалид от рождения.

После сложного периода переосмысления отношений с супругом Анна полна планов. В интервью интернет-журналу «Собака.ru» она рассказала, что связывает свое будущее с документальным кино.

«В какой-то момент я поняла, что в моем случае непростительно тратить время на развлечения: если могу принести кому-то пользу, то просто обязана это делать. Меня волнуют темы насильственного раннего замужества в странах третьего мира, воровства детей, социального неравенства, расизма и многое другое», — объясняет Семак.

В ближайшее время она собирается отправиться на съемки пилотного проекта в Гималаи. Но у этого проекта есть и еще одна цель.

«Путешествуя по миру, я планирую усыновить еще одного ребенка — знаю одно, что он точно будет темнокожим, потому что для меня мир не делится на цветных, богатых и бедных», — призналась Анна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о второй свадьбе Сергея и Анны Семак, которая прошла в Италии, на озере Комо 8 октября.

Тема:
Свадьба Сергея и Анны Семак 9
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