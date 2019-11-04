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  4. Владельцев устаревших iPhone предупредили об отключении интернета

Владельцев устаревших iPhone предупредили об отключении интернета

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В Apple заявили, что без актуализации версии операционной системы смартфоны, выпущенные до 2012 года, потеряют основные онлайн-функции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Pascal Deloche / GODONG

Хозяева необновленных iPhone не смогут выходить в интернет, сообщил CNN. Ранее Apple предупредила пользователей, что с 3 ноября смартфоны 2012 и более ранних годов выпуска потеряют основные онлайн-функции, если пользователи не актуализировали операционную систему до версии iOS 10.3.4.

В противном случае владельцы гаджетов лишаются возможности пользоваться веб-браузером, электронной почтой, облачным хранилищем iCloud, магазином приложений App Store, сервисами геолокации. У них будет отображаться некорректные дата и время. Кроме того, в старой версии будет недоступно подключение по wi-fi, и возможны сбои.

Как отмечает корпорация, необходимость в обновлении iOS возникла из-за произошедшего 6 апреля переноса времени системой GPS. Проблема коснулась владельцев iPhone 4S и 5, iPad второго, третьего и четвертого поколений, а также первой модели версии «мини».

Те, кто не успел обновить iOS через беспроводную сеть до 3 ноября, могут сделать это через компьютер с помощью iTunes или встроенного программного обеспечения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Зеленский сравнил Украину с корпорацией Apple.

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