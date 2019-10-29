Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед аудиторией в ходе инвестиционного форума в Мариуполе, сравнил свою страну с американской корпорацией Apple, взявшей свое начало из обыкновенного гаража.

Лидер Незалежной отметил, что многие процветающие ныне государства в прошлом воспринимались как безнадежные и отсталые.

«Уныние или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении. Но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже. Мы точно знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет очень яркий рассвет», — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что его страна делает шаги вперед, но они в настоящий момент не слишком уверенные из-за войны в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп забыл президентом какой страны стал Зеленский.