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  4. Владимир Зеленский сравнил Украину с корпорацией Apple — видео

Владимир Зеленский сравнил Украину с корпорацией Apple — видео

, 14:57 Видео 26

Президент Незалежной отметил, что многие процветающие ныне государства в прошлом воспринимались как безнадежные и отсталые.

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Фото, видео: Facebook / Офіс Президента України

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Украинский кризис 221

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед аудиторией в ходе инвестиционного форума в Мариуполе, сравнил свою страну с американской корпорацией Apple, взявшей свое начало из обыкновенного гаража.

Лидер Незалежной отметил, что многие процветающие ныне государства в прошлом воспринимались как безнадежные и отсталые.

«Уныние или уничтожает окончательно, или делает сильнее. Сегодня Украина стоит на этом перепутье. Мы действительно в очень непростом положении. Но мы — Apple, которая начинает свой путь в гараже. Мы точно знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет очень яркий рассвет», — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что его страна делает шаги вперед, но они в настоящий момент не слишком уверенные из-за войны в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп забыл президентом какой страны стал Зеленский.

Тема:
Украинский кризис 221
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