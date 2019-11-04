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«Отдых тебе к лицу»: В сети обсуждают глаза старшенькой из «Папиных дочек»

, 6:28 Фото 125

Актриса Мирослава Карпович опубликовала чарующее фото с тропических островов.

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Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich

Звезда телесериала «Папины дочки» Мирослава Карпович поразила подписчиков в Instagram снимком с Мальдив. На тропических островах актриса с недавнего времени отдыхает вместе с мужем. Оттуда она делится фотографиями на фоне райских пейзажей.

Однако самым удивительным для поклонников стал последний кадр. На этот раз Мирослава не стала хвастаться белоснежными пляжами и лазурью Индийского океана. Она сделала селфи, где предстала крупным планом. Что у нее за спиной — теперь не имеет значения. Все внимание пользователей отныне приковано к ней самой. А точнее — к ее ярко-зеленым глазам.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Из-за неестественного цвета радужки пользователи соцсети назвали Карпович ведуньей. Некоторые пожаловались, что старшую из «Папиных дочек» стало не узнать, а некоторые забеспокоились о ее здоровье. Большинство же оказалось очаровано магическим взглядом. К фото артистка приложила текст с описанием местных красот. Так, словно гипнотизер, Мирослава вызвала у фолловеров ярое желание отправиться вслед за ней.

«Отдых тебе к лицу»;

«Что же ты делаешь! Я теперь хочу на Мальдивы»;

«Как по мне, у вас внутренние органы не в порядке! Не бывает глаз с таким цветом! Да и кушать вам нужно больше!»

«Глаза цвета „Мальдивы“, в которых счастье купается, как в Индийском океане», — отреагировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что выросшую Пуговку из «Папиных дочек» заподозрили в беременности.

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