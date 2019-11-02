Выросшую Пуговку из «Папиных дочек» заподозрили в беременности

Студентка МГУ Екатерина Старшова, запомнившаяся миллионом зрителей как Пуговка из сериала «Папины дочки», отметила на днях совершеннолетие, а теперь поделилась со своими подписчиками в Instagram трогательной фотографией, на которой она запечатлена в объятиях молодого человека, счастливо улыбающаяся, с цветами и подарками в руках.

«Люблю тебя», — подписала снимок Екатерина.

Instagram @ekstarshova

Поклонники Пуговки, умиляются, глядя на фото и не перестают удивляться, что девочка так быстро выросла.

«Вы такая красивая пара!»

«Какие зайки», — восхищаются комментаторы.

А некоторых, похоже, смутила свободная одежда молодой девушки и они решили поинтересоваться без обиняков:

«Ты беременна?»

«Меня тоже этот вопрос интересует», — пишут фанаты.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, сама Катя Старшова рассказывала, что со своим бойфрендом Василием познакомилась на тренировках по фигурному катанию.